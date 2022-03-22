Двое жителей Новороссийска предстанут перед судом в Волгограде по обвинению в телефонном мошенничестве: на скамье подсудимых окажутся 33-летний мужчина и его 33-летняя сожительница. Обоих волгоградские оперативники задержали в Краснодарском крае в марте 2021 года, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По данным следствия, женщина звонила жертвам, представлялась их дочерью, внучкой или племянницей и рассказывала, что ее задержали за торговлю наркотиками или другое преступление. После этого она передавала трубку своему сообщнику, который под видом сотрудника правоохранительных органов вымогал «взятку» в размере от 100 до 250 тысяч рублей. Таким образом паре удалось обмануть 19 человек.
После задержания житель Новороссийска был взят под стражу, его сожительницу суд отправил под домашний арест. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, его рассмотрит Центральный районный суд Волгограда. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.