



Браконьер пойман на месте преступления на ерике Гнилой в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Проводившие патрулирование инспекторы ГИБДД задержали нарушителя, когда он ловил рыбу сетями, сообщили в региональном ГУ МВД России.

У 46-летнего мужчины в ходе досмотра обнаружили рыбу частиковых пород, ставную сеть и резиновую лодку. Запрещенные снасти и незаконный улов были изъяты.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи водных ресурсов.





Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области