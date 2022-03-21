«Это игра в русскую рулетку»: волгоградцы боятся заказывать туры в Египет и Турцию

Волгоградцы, которые традиционно выбирали местом отдыха Египет или Турцию, могут остаться без заграничного отдыха. Как сообщает ИА «Высота 102», некоторые турфирмы уже сейчас полностью отказались от продажи путевок в Азию и Африку. Это, связано, во-первых, с отменой многих авиарейсов, во-вторых, с неопределенностью ситуации в сфере туризма.

В некоторых турфирмах можно найти предложения по раннему бронированию в дальнее зарубежье. Однако это также чревато для волгоградцев отменой туров. Также никто не гарантирует, что цены на отдых не изменятся в сторону увеличения.

Это как игра в русскую рулетку – заказать туры можно, но туроператоры предупреждают, что путешествие может сорваться в любой момент. В этом убедился корреспондент ИА «Высота 102», который обзвонил несколько турфирм в Волгоград в надежде забронировать путевку на двоих в Турцию на середину июня. Путешествие в четырехзвездочный отель в Анталье можно сейчас приобрести за вполне приемлемую цену – около 75 тысяч рублей за семь дней и восемь ночей с условием пятидесятипроцентной предоплаты. Однако не факт, что поездка может состояться. В таком случае деньги несостоявшимся туристам никто не вернет, правда, эти средства можно будет перенаправить на путешествия в страны с так называемым «открытым небом», куда летают самолеты.

Так что вполне может оказаться так, что вместо Турции или Египта волгоградцам предложат в последний момент поездки в Грузию или Армению. Это, конечно, будут не пляжи с морем, однако увлекательное знакомством с национальным колоритом этих стран туроператоры обещают.

После получения честной информации о возможных проблемах с полетами в Турцию и Египет волгоградцы, как правило, предпочитают не рисковать. И выбирают, к радости туроператоров, отдых или в ближнем зарубежье или в родной стране.

— Предлагаем всю Россию, - радостно заявляли корреспонденту ИА «Высота 102» в волгоградских туристических компаниях. – Куда хотите – хоть на Алтай или Дальний Восток, можно даже в Якутию, охладиться от нашего зноя.

Но все же чаще волгоградцы заменяют отдых в Азии и Африке на Краснодарский край. Уже сейчас довольно проблематично забронировать частные отели в Сочи на июнь – все давно продано.

Те горожане, у кого недостаточно средств на отдых в других регионах, могут выбрать более экономный вариант – путешествия в Волгоградской области. В этом году, в частности, на территории природных парков волгоградского региона будет действовать около 60 туристических маршрутов. Волгоградцам предлагают и пешие прогулки, и автомобильные путешествия, а также сплавы на байдарках.