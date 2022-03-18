Буква Z засияла на фасаде гостиницы «Ахтуба» в Волжском

Руководство и постояльцы гостиницы «Ахтуба» на проспекте им. Ленина в Волжском присоединилось ко всероссийской акции в поддержку Вооруженных Сил РФ, принимающих участие в специальной операции на Украине. Сегодня вечером в помещениях, окна которых выходят на главный фасад, включили свет таким образом, чтобы люди на улице увидели букву Z, сообщает ИА «Высота 102».
Всероссийскую акцию подобным образом уже поддержали ранее на стадионе «Волгоград Арена»: во время вечерней подсветки на фасаде сооружения также сияет буква Z, ставшая своеобразным символом проводимой спецоперации. В поддержку российской армии и президента РФ также по всему региону проводятся автопробеги «Своих не бросаем» и митинги.