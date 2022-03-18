Раритетные авто и огромная буква Z: в Волгоградской области автопробегом поддержали военных

Водители более 100 автомобилей, в том числе раритетных ГАЗов и УАЗов, приняли участие в автопробеге в поддержку президента России и Вооруженных Сил РФ в городе Новоаннинский Волгоградской области. Мероприятие, совмещенное с митингом, также было приурочено к очередной годовщине воссоединения России и Крыма, сообщает ИА «Высота 102».
Автоколонна стартовала в полдень в центре города и проехала с флагами России и знаменами Победы по основным улицам Новоаннинского. Участники автопробега нанесли на свой транспорт буквы Z и V, ставшие своеобразными символами российской специальной операции на Украине. В финале автомобили участников выстроились на центральной площади в букву Z, рядом с которой неравнодушные горожане развернули российский флаг.
Автопробег в честь годовщины «Крымской весны» и в поддержку спецоперации состоялся сегодня и в Волгограде: в 10.00 из центра города автоколонна выдвинулась в Пятиморск к месту воссоединения фронтов. В мероприятии приняли участие члены общественной организации «Движение автомобилистов России», региональных отделений ОНФ, «Опора России» и «Дом дружбы».
Фото: Новоаннинский сегодня / ВКонтакте.