Буква Z засияла на стадионе «Волгоград Арена»

Буква Z засияла сегодня на фасаде стадиона «Волгоград Арена» во время вечерней подсветки. Таким образом стадион присоединился к всероссийской акции в знак солидарности и поддержки решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине.
– «Волгоград Арена» присоединяется к Всероссийской акции. Во время вечерней подсветки в знак солидарности появится символ "Z" на фасаде стадиона, – сообщили в официальном аккаунте спортивного объекта в Instagram сегодня днем.
Напомним, накануне Министерство обороны России опубликовало пост в Instagram, отчасти объяснив значение латинских букв Z и V, нанесенных на российскую военную технику. Публикация состоит из трех коллажей со снимками боевых действий и надписями: «Z За победу», «Сила V правде» и «V Задача будет выполнена».
Ранее загадочные буквенные обозначения вызвали массу обсуждений среди пользователей в Сети. При этом администраторы ряда Telegram-каналов успели внести изменения в свои названия, «встроив» в них буквы Z и V.
За пределами онлайн-пространства эти обозначения тоже нашли применение среди гражданского населения: некоторые волгоградские водители нанесли их на стекла своих автомобилей. Во вторник, 1 марта, волгоградская молодежь и представители МГЕР провели на Мамаевом кургане акцию в поддержку решения президента о спецоперации и выстроились с фонариками в руках, образовав фразу «Zа наших!».