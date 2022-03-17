Цифра становится ближе: «Ростелеком» модернизировал телеком-инфраструктуру во Фролово Волгоградской области





«Ростелеком» провел модернизацию телеком-инфраструктуры во Фролово, одном из крупнейших городов Волгоградской области. Специалисты компании проложили оптические линии связи протяженностью более 70 км и в настоящее время ведут переключение абонентов с медножильного кабеля на оптику. В результате более тысячи фроловчан получат современную связь и возможность пользоваться цифровыми сервисами и услугами.

«Мы последовательно выравниваем цифровые возможности для жителей городов и сельских поселений Волгоградской области. Помимо реализации федеральных программ строим оптику в рамках собственных инвестиционных проектов, меняем морально устаревшие медные сети на оптическую инфраструктуру, которая обеспечивает высокую пропускную способность, стабильную скорость и качество соединения», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Переключение абонентов происходит за счет «Ростелекома», в согласованное с каждым клиентом время. Если абонент пользовался стационарным телефоном, то номер сохраняется.

«У меня есть небольшой бизнес, и высокая скорость интернета имеет иногда решающее значение. Довольна и моя семья: дети скачивают и смотрят фильмы, слушают музыку, а жена уже подключила для них образовательный сервис “Лицей”», — рассказал Иван Самойлов, житель Форолово.

В Волгоградской области национальный провайдер предлагает современные цифровые решения и услуги: «Домашний интернет» по оптике, «Умное видеонаблюдение» и мультимедийный сервис Wink, в каталоге которого более 300 каналов и 60 тысяч фильмов и сериалов, аудиокниги и платформа «Лицей» с лекциями преподавателей лучших школ и вузов страны.

На сегодняшний день около 500 тысяч домовладений в регионе охвачены цифровыми услугами от «Ростелекома», а протяженность оптических линий связи составляет более 13 тыс. км.

Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.



