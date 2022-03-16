Расследования

Волгоградские УК тайно проверяют на причастность к рейдерству

Расследования 16.03.2022 10:49
16.03.2022 10:49


Протоколы собраний жителей по выбору управляющих компаний теперь проходят проверку в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Как рассказал ИА «Высота 102» начальник ведомства, Владимир Чеботарев, такое решение было принято в рамках борьбы с рейдерством в сфере ЖКХ по итогам совместных совещаний с участием прокуратуры. Теперь сотрудники управления изучают протоколы и опрашивают жильцов без каких-либо заявлений или жалоб на предмет возможных фальсификаций в документах. 

Сфера ЖКХ – это лишь одно из направлений деятельности управления экономической безопасности и противодействия коррупции, которое сегодня  отмечает 85-летие службы. Так, все чаще в регионе фиксируются финансовые аферы, жертвами которых только в прошлом году стали около тысячи человек. Так, сотрудники управления разоблачили деятельность членов финансовой пирамиды Россельхозкредит, которые под видом помощи в получении кредита обманули 120  жителей региона, «повесив» на них грабительские займы микрофинансовых организаций. Группировка успела поработать в Волгограде всего два месяца, сейчас 11 ее участников, среди которых есть и ранее судимые граждане, стали фигурантами уголовного дела. 

Не менее громкая история связана и с задержанием организаторов другой финансовой пирамиды – компании «Депозит капитал», которые обманули около 600 человек. Волгоградцев  уговаривали брать огромные кредиты якобы для вложения средств в инвестиционную деятельность. Однако в итоге люди остались с неподъемными долгами перед банками.

Однако одно из главных направлений работы ведомства – это защита бюджетных средств от посягательств коррупционеров и взяточников. Только за последние пять лет в данной сфере было возбуждено 55 уголовных дел. Сотрудники управления совместно с другими ведомствами – прокуратуры ФСБ, СК – контролируют реализацию национальных и региональных проектов. Итогом этой совместной работы стали доведенные до суда уголовные дела по хищениям казенных денег на ликвидации свалок и расчистке ериков. По двум таким уголовным делам ущерб бюджету составил около 1 миллиарда рублей. В поле зрения сотрудников ведомства попадают, помимо представителей госструктур, и бизнесмены, получающие выгодные контракты. 

Между тем, сотрудникам управления наряду с уже традиционными преступлениями – незаконный оборот алкоголя и сигарет, подпольный игорный бизнес – все чаще приходится заниматься и делами в сфере IT. Высокий уровень образования и владения IT-технологиями  является залогом успешного выявления и документирования  подобных преступлений, поэтому сотрудники  постоянно совершенствуют свои знания в этой сфере.  

Новые реалии, связанные с введением жестких санкций в отношении России, могут вызвать появление и других видов преступлений. Однако на охране  экономической безопасности страны  от посягательств тех, кто захочет на этом нажиться, по-прежнему будут стоять сотрудники ведомства, готовые подключиться к решению самых сложных задач. 

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