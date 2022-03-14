Общество

Горевшее здание завода в Волгограде выставили на торги за 341 млн рублей

Общество 14.03.2022 15:57
14.03.2022 15:57



Внушительные площади здания заводоуправления производственного предприятия в Красноармейском районе Волгограда выставлены на торги по начальной цене в 341,5 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аукционную документацию, реализуется нежилое помещение площадью 37142,4 кв.м (доля в праве составляет 273080 / 371424). Кадастровый номер объекта, расположенного на ул. Бахтурова, 12, - 34:34:080109:1071. Выставленные на реализацию помещения, как показывают данные публичной кадастровой карты, расположены в здании управления «Северсталь».



На указанные в лоте площади наложен запрет регистрации. Собственником помещений является ООО «АТЕРО». Это арестованное имущество, которое продается на основании постановления о снижении цены имущества, переданного на реализацию от 21 февраля текущего года Кировского РОСП УФССП по Волгоградской области. Организаторов торгов является специализированная организация ООО «Энерго Аудитъ».
Отметим, что торги были объявлены 2 марта - на следующий день после пожара в здании заводоуправления по адресу ул. Бахтурова,12. Тогда, напомним, на крыше административного здания загорелась кровля на площади 50 кв. м. Пожар тушили несколько часов. Возгорание локализовали на площади 500 кв.м.


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