С волгоградцев стали брать комиссию при оплате за газ





Волгоградцы возмущены сбором комиссии при оплате за газ. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, если, например, через мобильное приложение Сбербанка комиссию ранее не взимали, то теперь потребителям приходится платить около 1% от размера счета. При оплате в почтовых отделениях комиссия еще больше.

Между тем, в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград» пояснили, что взимание комиссии производится в соответствии с постановлением правительства РФ. Оказывается, в кабмине приняли решение об исключении из состава затрат компаний, отвечающих за реализацию газа, расходов на оплату платежных услуг, которые оказывают банки и иные организации.Данная мера предложена ФАС России в рамках стратегии сдерживания тарифов для населения. Аналогичные изменения ранее были внесены в систему платежей поставщиков других коммунальных услуг, утверждают газовики.Произвести оплату за поставленный газ без комиссии можно через Личный кабинет абонента https://мойгаз.смородина.онлайн или, воспользовавшись мобильным приложением «Мой газ», пояснили в компании.Однако волгоградцев такое объяснение не устроило. «Здорово придумали – сдержать рост тарифов за счет населения», - возмущаются горожане.