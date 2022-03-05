Общество

Дзержинский районный суд Волгограда обрел нового председателя

Общество 05.03.2022 19:55
05.03.2022 19:55



Новым председателем Дзержинского районного суда Волгограда Указом президента России от 3 марта назначен Андрей Клыков, сообщает ИА «Высота 102». Его заместителем стал Михаил Бугаенко. 
Судья Андрей Клыков работал в должности заместителя председателя Городищенского районного суда Волгоградской области. Михаил Бугаенко также отправлял правосудие в этом районном суде.
Напомним, что бывший председатель Дзержинского районного суда Юлия Добрынина в 2021 году была осуждена за покушение на мошенничество к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание она будет после достижения ее ребенком 14-летнего возраста – так решила апелляционная инстанция.
Указом президента РФ от 3 марта назначены еще шесть судей в Волгоградской области. Михаил Топорков стал судьей Камышинского городского суда, Татьяна Ковалева и Наталья Сергеева будут работать в Светлоярском районном суде, Татьяна Корнеенко стала судьей Советского районного суда, Александр Чурюмов назначен в Среднеахтубинский районный суд, Диана Шипаева  - в Тракторозаводский районный суд, а судьей Центрального районного суда стала Анастасия Яковлева.

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