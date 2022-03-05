Поезд Волгоград-Москва задержался в пути из-за столкновения КамАЗа и «товарняка»

Пассажирский поезд №15 Волгоград – Москва задержался в пути на 33 минуты из-за столкновения автомобиля КамАЗ и грузового поезда в Тамбовской области. Авария произошла ночью 5 марта на железнодорожном переезде на 573 км перегона Оборона-Токаревка, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
Водитель грузовика проигнорировал запрещающие звуковые и световые сигналы и выехал на регулируемый переезд перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. В результате ДТП никто не пострадал, вагоны не сошли с рельсов, железнодорожная инфраструктура не была повреждена.