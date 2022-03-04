Активность пользователей ВТБ Онлайн выросла на треть





За последнюю неделю ВТБ наблюдает значительный рост спроса клиентов на онлайн-операции: переводы, обмен валюты, открытие дистанционных вкладов и накопительных счетов. Среднее число сессий выросло более чем на треть по сравнению с предыдущей неделей, а в отдельные дни – почти вдвое. На фоне повышенных нагрузок ВТБ обеспечивает бесперебойную работу интернет-банка и поддерживает полноценную работу мобильных приложений.

Пиковая онлайн-активность клиентов ВТБ совпадала с объявлением о значительном росте ставок по вкладам. На текущей неделе клиенты интенсивно переводят средства между своими счетами в ВТБ, открывая вклады и накопительные счета по высоким ставкам.

Пользователи стали также чаще совершать переводы по СБП. При этом средняя сумма входящего перевода в ВТБ на треть выше, чем исходящего (10 тыс. рублей против 7,7 тыс.).

В среднем ВТБ Онлайн каждую секунду сейчас пользуются свыше 20 тыс. клиентов, что на 37% больше, чем за предыдущий период. Среднее число входов клиентов в ВТБ Онлайн насчитывает более 11,7 млн каждый день.

Банк обеспечивает стабильную работу ВТБ Онлайн в период повышенной нагрузки, чтобы все клиенты могли получить необходимые услуги в полном объеме. На фоне санкций работа мобильных приложений может быть частично ограничена. ВТБ рекомендует использовать интернет-банк online.vtb.ru, доступный в полном объеме с любых устройств. Активность пользователей в web-версии к текущему моменту уже выросла в 3 раза.

Для поддержания работоспособности приложения на устройствах с iOS и Android ВТБ опубликовал ряд рекомендаций, которые размещены на сайте банка https://www.vtb.ru/product/otvety/bankonline.

Сейчас уже более 60% пользователей ВТБ Онлайн на Android обновили сертификаты в соответствии с этими рекомендациями и продолжают пользоваться сервисом. Скачать приложение ВТБ Онлайн также можно в официальных магазинах Samsung (Galaxy Store), Xiaomi (GetApps), Huawei (AppGallery).







