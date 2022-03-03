В Волжском сотрудники ГИБДД потушили загоревшуюся около АЗС машину











В Волжском сотрудники ГИБДД помогли потушить автомобиль, вспыхнувший накануне около автосервиса. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении УМВД по Волжскому Волгоградской области, наряд ДПС отдела ГИБДД управления МВД по Волжскому патрулировал город, когда офицеры заметили клубы дыма, поднимающиеся с территории автозаправочной станции на ул. Пушкина. Подъехав ближе, инспекторы увидели горящий автомобиль «Нива».

Автомобиль был припаркован у боксов автомастерской и автомойки, расположенных рядом со зданием заправки. Полицейские незамедлительно вызвали пожарно-спасательную службу МЧС и сами приняли участие в тушении, чтобы не допустить распространения огня рядом с АЗС. Из комплекса автомойки офицеры организовали подачу воды и до прибытия специализированных служб оказывали содействие в тушении.

Установлено, что причиной возгорания автомашины явилось нарушение техники безопасности работниками автомастерской при проведении сварочных работ. Пострадавших в результате инцидента нет.

Видео УМВД по Волжскому.