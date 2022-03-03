Происшествия

Письма с угрозами в Волгограде получили школы, больницы и детсады

Происшествия 03.03.2022 13:00
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03.03.2022 13:00


В Волгограде 3 марта шквал сообщений с угрозами обрушился на средние и дошкольные учебные учреждения, больницы, суды и отделения Почты России. Как стало известно ИА "Высота 102", правоохранительными органами отрабатываются все обращения, поступающие от администраций учреждений.

— В эти минуты в нескольких образовательных учреждениях в Волгограде проходят проверки с применением служебных собак, —  сообщили информагентству в экстренных службах. — Так, например, был прерван учебный процесс в Центральном районе Волгограда в лицее №5. Детей спокойно вывели из здания, расположенного на улице Мира, и отвели на безопасное расстояние.


Как сообщают корреспонденты ИА "Высоты 102" некоторые лицейские классы, пользуясь случаем, совершили пешую прогулку к планетарию. Часть детей, у кого закончились к этому часу уроки, родители забирают домой. Остальные после проверки вернутся в здание. 

Редакция информагентства запросила комментарий в администрации Волгограда. 

— В соответствии с инструкцией руководство школ при поступлении сообщений о возможных противоправных действиях организовало мероприятия по обеспечению безопасности учеников и педагогов, — сообщили в мэрии. —  Уведомлены все экстренные службы.

По сообщению жителей Волгограда эвакуированы школы №27, 19, 15, 140, 78, 101, 50, 82, 100, 65, 98, 24, 82,57, 16, лицеи №9, 8, 5 , гимназия №12 и др.

Ранее сообщалось о проверке из-за угроз областной больницы №3, расположенной  на улице Советской в центре Волгограда. 

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