Во вторник 1 марта губернатор Волгоградской области выразил соболезнования родным и близким военнослужащих России – жителей региона, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на общественно-политическую газету «Заволжье», при исполнении воинского долга по защите жителей Донбасса погибли двое жителей Волгоградской области. В городе Николаевске 3 марта состоится прощание с гвардии ефрейтором Валерием Коваленко и рядовым Александром Бахаревым.