В Волгограде подозреваемую в махинациях УК лишили 23 домов

Общество 14.01.2022 09:48
0
14.01.2022 09:48
Управляющая компания «Парадигма» потеряла право управления 23 многоквартирными домами в Волгоградской области – сведения об этом исключены из регионального реестра лицензий. Причиной стало наплевательское отношение УК к своим обязанностям перед жильцами и препятствование проведению проверок.
Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, за 2021 год «Парадигма» 30 раз привлекалась к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 7 млн рублей. Тем не менее, допущенные нарушения компания не устранила.
В домах, которые власти избавили от нерадивой УК, в течение 15-ти дней чиновники должны созвать общие собрания собственников. Они должны принять решения о выборе новой обслуживающей организации. Если это не произойдет, то районная администрация должна сама провести открытый конкурс по выбору новой УК. Пока эти процедуры не будут завершены, ответственность за многоэтажки продолжит нести «Парадигма».
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что ООО «Парадигма» попала в поле зрения правоохранительных органов. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о подделке протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома по выбору управляющей организации. Речь идет о доме №56 по улице Таращанцев в Краснооктябрьском районе Волгограда.
В 2021 году недобросовестные управляющие компании потеряли право управления 394 многоквартирными домами. Еще семь организаций вовсе лишились лицензий по решению суда.
Реклама
В Волгограде бюджетников отправляют на досрочную ревакцинацию16.01.2022 19:02
Общество 16.01.2022 19:02
Автомобилисты Михайловки судятся с администрацией из-за дорог16.01.2022 18:18
Общество 16.01.2022 18:18
Водителей предупредили об эвакуации автомобилей в Волгограде16.01.2022 15:35
Общество 16.01.2022 15:35
К поискам пропавшей школьницы в Волгоградской области подключились волонтеры из Воронежа и Саратова16.01.2022 12:28
Общество 16.01.2022 12:28
В Волгограде после снегопада расчистили 80% тротуаров16.01.2022 12:15
Общество 16.01.2022 12:15
Волгоградские пенсионеры в 2021 году стали богаче на 791 рубль16.01.2022 10:48
Общество 16.01.2022 10:48
Свет вернулся во все обесточенные районы Волгоградской области16.01.2022 09:45
Общество 16.01.2022 09:45
Давно не виделись: снежный шторм вернется в Волгоградскую область 18 января16.01.2022 08:58
Общество 16.01.2022 08:58
Энергетики вернули свет в населенные пункты 17 районов Волгоградской области15.01.2022 20:52
Общество 15.01.2022 20:52
ООО «Ситиматик-Волгоград» выражает несогласие с позицией Росприроднадзора15.01.2022 20:35
Общество 15.01.2022 20:35
Волгоградцев просят отложить поездки в Саратовскую область из-за метели15.01.2022 20:00
Общество 15.01.2022 20:00
В Волгоградской области насчитали более 100 брошенных хуторов15.01.2022 19:52
Общество 15.01.2022 19:52
Волгоград закупает новые противогололедные реагенты на 12 миллионов15.01.2022 17:54
Общество 15.01.2022 17:54
Сотни цикламенов расцвели в волгоградском ботаническом саду15.01.2022 17:11
Общество 15.01.2022 17:11
Волгоградцам предлагают заработать на снегопаде15.01.2022 15:36
Общество 15.01.2022 15:36
Реклама