В Волгограде подозреваемую в махинациях УК лишили 23 домов





Управляющая компания «Парадигма» потеряла право управления 23 многоквартирными домами в Волгоградской области – сведения об этом исключены из регионального реестра лицензий. Причиной стало наплевательское отношение УК к своим обязанностям перед жильцами и препятствование проведению проверок.

Как сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора, за 2021 год «Парадигма» 30 раз привлекалась к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 7 млн рублей. Тем не менее, допущенные нарушения компания не устранила.

В домах, которые власти избавили от нерадивой УК, в течение 15-ти дней чиновники должны созвать общие собрания собственников. Они должны принять решения о выборе новой обслуживающей организации. Если это не произойдет, то районная администрация должна сама провести открытый конкурс по выбору новой УК. Пока эти процедуры не будут завершены, ответственность за многоэтажки продолжит нести «Парадигма».

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что ООО «Парадигма» попала в поле зрения правоохранительных органов. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о подделке протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома по выбору управляющей организации. Речь идет о доме №56 по улице Таращанцев в Краснооктябрьском районе Волгограда.

В 2021 году недобросовестные управляющие компании потеряли право управления 394 многоквартирными домами. Еще семь организаций вовсе лишились лицензий по решению суда.