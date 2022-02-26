В волгоградском аэропорту отменен международный авиарейс в Ереван





В волгоградском аэропорту на сегодняшнее утро отменены уже восемь рейсов – прилет и вылет в направлении Тюмени, Ростова-на-Дону, Брянска, а также Еревана. Как сообщает ИА «Высота 102», пока расписание самолетов в Москву и из Москвы не менялось. Однако не факт, что сегодня в течение дня оно не будет скорректировано, как накануне, когда в середине дня отменили 31 авиарейс.

Напомним, уже два дня аэропорт лихорадит из-за отмены многочисленных рейсов. Несмотря на то, что воздушная гавань Волгограда не вошла в список аэропортов, работа которых приостановлена, авиакомпании сами принимают решение об отмене рейсов.