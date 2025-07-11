Общество

Утомленные солнцем? МЧС просит волгоградцев не выходить на улицу до 16 часов из-за жары

Общество 11.07.2025 14:05
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11.07.2025 14:05


В Волгоградской области сегодня, 11 июля, ожидается аномальная жара до +41 градуса. Как сообщает V102.RU, сотрудники МЧС рассылают в соцсетях памятки, как уберечь себя от агрессивного солнца.

- Сейчас УФ-лучи особенно агрессивны, последствия их воздействия могут быть печальными: ожоги, преждевременное старение и даже серьезные заболевания, - информируют сотрудники оперативного ведомства.

Чтобы не получить солнечный удар, не обгореть и не состариться раньше времени, нужно выполнять следующие рекомендации:

- Не выходить, по возможности, на улицу в период высокой солнечной активности - с 11.00 до 16.00;

- Пить достаточно жидкости, в основном воду;

- Носить головные уборы и очки;

- Внимательно следить за своим физическим состоянием.

Сотрудники МЧС также просят взрослых контролировать пребывание детей на улице, не оставлять их без присмотра на пляже, в автомобиле или на прогулке. 

Температуру для работы кондиционера рекомендуют устанавливать не ниже +23 градусов, так как резкие перепады на улице и в помещении могут негативно отразиться на здоровье. 

Отметим, что из-за сильной жары в Волгоградской области введен оранжевый уровень погодной опасности.  

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