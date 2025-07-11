Охота с ловчими птицами и легавыми откроется в Волгоградской области

В Волгоградской области началась выдача разрешений на охоту с подружейными собаками и ловчими птицами, которая откроется 9 августа. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, в последний календарный месяц лета будет разрешена добыча боровой, степной, полевой водоплавающей и болотно-луговой дичи.

- Охотиться можно будет с островными и континентальными легавыми, ретриверами, спаниелями, а также с ловчими птицами, - пояснили в профильном комитете.

Без подружейных собак в регионе разрешат охотиться с 6 сентября.

Разрешения на добычу птиц можно получить через МФЦ, Госуслуги или по почте заказным письмом с уведомлением.