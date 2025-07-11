Общество

Под Волгоградом загорелось свыше 650 гектаров пшеницы

Общество 11.07.2025 10:50
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11.07.2025 10:50


В Калачевском районе Волгоградской области вечером 10 июля произошел крупный пожар в семи километрах от поселка Береславка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, огонь охватил более 650 гектаров полей с озимой пшеницей.

По предварительным данным, причиной пожара на полях стало возгорание сухой растительности, в результате чего огонь перешел на сельхозугодья. Часть урожая удалось спасти благодаря своевременной противопожарной опашке. К счастью, никто из людей не пострадал. 

– Причина возгорания и сумма ущерба устанавливается. Локализовать возгорание удалось еще вечером накануне, - сообщают в экстренных службах. 

ИА «Высота 102» запросило информацию по происшествию в ГУ МЧС России по Волгоградской области.  

Фото: архив V102.RU

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