Под Волгоградом загорелось свыше 650 гектаров пшеницы





В Калачевском районе Волгоградской области вечером 10 июля произошел крупный пожар в семи километрах от поселка Береславка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, огонь охватил более 650 гектаров полей с озимой пшеницей.

По предварительным данным, причиной пожара на полях стало возгорание сухой растительности, в результате чего огонь перешел на сельхозугодья. Часть урожая удалось спасти благодаря своевременной противопожарной опашке. К счастью, никто из людей не пострадал.

– Причина возгорания и сумма ущерба устанавливается. Локализовать возгорание удалось еще вечером накануне, - сообщают в экстренных службах.

ИА «Высота 102» запросило информацию по происшествию в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Фото: архив V102.RU