Под Волгоградом ввели режим повышенной готовности после пожара в поселке

Власти Октябрьского района Волгоградской области, где накануне крупный ландшафтный пожар угрожал поселку Октябрьский, ввели режим повышенной готовности, передает V102.RU.

- Администрация Октябрьского муниципального района Волгоградской области уведомляет вас о введении с 20:00 10 июля 2025 года режима повышенной готовности для функционирования органов управления, сил и средств муниципального районного звена территориальной подсистемы региона, - говорится в сообщении администрации. - Также установлено, что органы управления, силы и средства указанного звена будут осуществлять реагирование на ландшафтные (природные) пожары на муниципальном уровне.

Напомним, что 10 июля из-за короткого замыкания ЛЭП загорелась сухая растительности вблизи рабочего поселка Октябрьский. Из-за сильного ветра огонь зашел на окраины поселка, сгорел жилой дом и хозпостройки. Три семьи остались без крова. Администрация района заявила, что окажет погорельцам помощь.