В Волгоградской области обнаружили целую партию подозрительной брынзы





Россельхознадзор выявил очередное нарушение при производстве молочной продукции. Вопросы у инспекторов возникли к индивидуального предпринимателю в Волгоградской области.

Установлено, что специалистом на площадке предпринимателя был оформлен производственный сертификат на молочную продукцию, выработанного из нелогичного объема сырья. Так, из 2,5 т сырого молока изготовили брынзу в количестве 400 кг, что фактически невозможно при расчете количества сырья и выработанной готовой продукции, пояснили в Россельхознадзоре.

По факту выявленного нарушения в отношении предпринимателя объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к продукции. Производственный сертификат аннулирован.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky