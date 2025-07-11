Волгоградцы массово жалуются на сбой при оплате через СБП





Волгоградцы массово жалуются на сбой при оплате через систему быстрых платежей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, жалобы также фиксируются и в других регионах страны.

Время обработки операций через СБП было увеличено в связи с инцидентом со стороны провайдера, рассказали изданию в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

В основном проблемы в работе сервиса связаны с невозможностью перевести денежные средства. Кроме жителей Волгоградской области, также столкнулись с проблемой пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы и многих других регионов страны.

В Роскомнадзоре также отметили, что DDoS-атак на инфраструктуру НСПК за это время не фиксировалось.