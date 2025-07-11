Волгоградская студентка получит миллион от Росмолодежи





Студентка Волгоградского государственного университета выиграла грант от Росмолодежи в размере одного миллиона рублей. Деньги, сообщает ИА «Высота 102», девушка направит на реализацию проекта, который был заявлен на соискание гранта.

Сообщается, в частности, что Алма Туралиева стала победительницей федерального конкурса «Двигай сообщества». Проект «Платформа развития системы студенческого самоуправления ВолГУ» вошел в число 63-х лучших инициатив, которые были представлены соискателями из всех регионов России.

Планируется, что на миллион в Волгограде студентка и ее единомышленники организуют конкурсы, форумы и стратегические сессии, которые объединят более тысячи студентов.