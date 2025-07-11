



Сбросы Волжского гидроузла в Волгоградской области увеличились с 11 июля. Такое решение, как сообщает V102.RU, было принято накануне на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Согласно новым указаниям Росводресурсов, в режиме спецпопуска среднесуточные сбросные расходы на Волжской ГЭС с 11 июля по 10 августа составят 5300-5700 м3/с при минимальных среднесуточных 5100 м³/с.

Напомним, после окончания половодья среднесуточные объемы сбросов на волгоградском гидроузле были снижены до 5 тысяч кубометров в секунду.