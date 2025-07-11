Общество

Росводресурсы в период экстремальной жары увеличили сбросы на Волжской ГЭС

Общество 11.07.2025 12:16
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11.07.2025 12:16


Сбросы Волжского гидроузла в Волгоградской области увеличились с 11 июля. Такое решение, как сообщает V102.RU, было принято накануне на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. 

Согласно новым указаниям Росводресурсов, в режиме спецпопуска среднесуточные сбросные расходы на Волжской ГЭС с 11 июля по 10 августа составят 5300-5700 м3/с при минимальных среднесуточных 5100 м³/с.

Напомним, после окончания половодья среднесуточные объемы сбросов на волгоградском гидроузле были снижены до 5 тысяч кубометров в секунду.

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