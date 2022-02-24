Пассажиры маршруток из Волжского могут выплеснуть гнев на почту обладмина

Владельцы маршруток, осуществляющих перевозки из Волжского в Волгоград, призывают жителей встать на их сторону и защитить маршруты от «обрезания». В салонах некоторых микроавтобусов, курсирующих по маршруту №123, появились объявления с просьбами направлять соответствующие письма на электронный адрес комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, который и инициировал сокращение протяженности пригородных направлений.

Отметим, что к открытому диалогу с властью маршрутчики перешли после публикации ИА «Высота 102», в которой перевозчики поделились своими опасениями насчет будущего волжских маршрутов.

Согласно новой схеме планирования, утвержденной администрацией Волгоградской области, уже с 1 апреля этого года протяженность пригородных коммерческих маршрутов № 123, 160, 260 и 159 может быть сокращена до остановки «поселок Нижний Тракторный» в Волгограде. На севере Волгограда власти обещали построить пересадочный пункт, от которого пассажиры маршруток смогут продолжить свою поездку на городском общественном транспорте. Правда, пока никаких намеков на появление подобной площадки в районе нет.

Подобные планы ставят под угрозу весь бизнес по перевозкам из Волжского: возить пассажиров только до Тракторного коммерсантам будет попросту невыгодно. Недовольны перспективой тратить дополнительные деньги и постоянные клиенты волжских перевозчиков – студенты и преподаватели волгоградских вузов, пациенты крупных лечебных учреждений, расположенных в Советском районе, заводчане и служащие. Именно им маршрутчики и предлагают направлять свои письма с пожеланиями и комментариями на электронный адрес регионального комитета транспорта - auto@volganet.ru