В Волгограде выросло количество жалоб покупателей на обвес

Общество 24.02.2022 09:34
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24.02.2022 09:34
Рост количества обращений, касающихся обвеса покупателей в торговых предприятиях, фиксируют в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, при проведении контрольных закупок были установлены факты нарушений правил торговли. В частности, в магазине ООО «Фирменная торговля» («Волгоградский мясокомбинат») в Дзержинском районе Волгограда использовались весы, на которых был полностью затёрт идентификационный номер.
В магазине ООО «Раздолье» («Продукты Ермолино») в Советском районе Волгограда в доступном для покупателей месте и вовсе отсутствовали «контрольные весы»,
ООО «Фирменная торговля» и ООО «Раздолье» выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в каждом случае будет возбуждено административное дело по ст. 14.15. КоАП РФ - нарушение правил продажи отдельных видов товаров.
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