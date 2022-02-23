Будет 340 залпов: военные в Волгограде тренируются перед праздничным салютом

Общество 23.02.2022 17:24
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23.02.2022 17:24
Последние приготовления к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества завершаются на нижней террасе Центральной набережной в Волгограде. В 21.00 по московскому времени артиллеристы запустят над Волгой 340 зарядов фейерверка из салютных установок 2А85. Одновременно праздничные огни озарят небо в Каспийске, Владикавказе, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе.
На берегу Волги в ряд расставлены 12 дивизионных пушек: вопреки представлениям большинства людей, они используются лишь для озвучки салюта, но не для выпуска фейерверков. Орудия ЗИС-3 калибром 76 мм заряжают холостыми патронами боеприпасов, и именно этот этап салюта военнослужащие 20-й мотострелковой дивизии отрабатывают тщательнее всего. Извлечь боеприпас из ящика, занять огневую позицию, произвести выстрел – все движения должны быть точными и синхронными.
Гвардии младший сержант Антон Юрпалов родом из Кировской области проходит в Волгограде службу по призыву. По его признанию, вечерний салют станет уже третьим, в котором он участвует за время службы.
– Я был на «Выстреле памяти» сегодня утром и в августе, в день начала бомбардировки Сталинграда, – рассказал журналистам Антон Юрпалов. – Сегодня вечером это будет уже третий мой опыт. Мы много тренировались заранее в воинской части, обслуживали и смазывали орудия.
Интенсивная тренировка неизбежно привлекла внимание любопытных волгоградцев. Некоторые автомобилисты, проезжавшие мимо по нулевой продольной, остановились, чтобы посмотреть на приготовления к салюту и запечатлеть несколько моментов на камеры смартфонов. Уже через несколько часов, когда в Волгограде совсем стемнеет, на этом же месте небо над Волгой вспыхнет разноцветными огнями, которые увидят сотни и тысячи жителей и гостей города.
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