«Сады Придонья» обеспечивают своих сотрудников новыми домами





В рамках социальной программы по строительству служебного жилья, еще три семьи стали обладателями двухэтажных квартир в поселке Сады Придонья.

Проект, начатый в 2016 году, продолжает свое развитие, благодаря чему сегодня более 20 специалистов высшего и среднего звена производственного комплекса и сельскохозяйственного подразделения имеют жилую площадь в комфортабельных и современных домах, созданных «под ключ». В феврале этого года сдан в эксплуатацию новый таунхаус, рассчитанный на проживание трех семей. У каждой двухэтажной квартиры площадью 120 квадратных метров есть отдельный вход, балкон, садовый участок и собственное парковочное место.

– В отличии от предыдущих домов, построенных в качестве служебного жилья, новый коттедж сдается уже полностью обустроенный. – комментирует инженер-строитель компании «Сады Придонья» Денис Сбитнев. – Таунхаусы, построенные нами раннее, сдавались с установленной сантехникой и кухонным гарнитуром, а сейчас было принято решение полностью обустроить квартиры за счет компании, начиная со штор на окнах и заканчивая мягкой мебелью.

Имена обладателей квартир уже известны и в ближайшее время со своими семьями они переедут в новый дом. В компании «Сады Придонья» уделяют серьезное внимание обеспечению социального комфорта своих сотрудников и жителей одноименного поселка. Для этого в Садах Придонья разбиты два парка, построен ресторанный комплекс, открыт спортивный зал с программами для детей и взрослых Pridonie Top Team, работает Культурно-спортивный комплекс, на стадии строительства современный детский сад с собственным бассейном и фитнес-залом.



