Волгоградская область выделила 83,3 млн рублей на размещение беженцев





Из резервного фонда администрации Волгоградской области выделено 83 миллиона 304 тысячи рублей на размещение беженцев из Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», межбюджетные трансферты, согласно опубликованному сегодня постановлению администрации Волгоградской области, будут распределены между 38 территориями – городами и районами области. Так, больше всех средств получит Волгоград – 14 миллионов 554 тысячи рублей, Городищенский район – 7,2 миллиона, Иловлинский район – 6 миллионов и Волжский – 4,8 миллиона рублей.





В документе отмечается, что деньги предназначены на социально-бытовое обустройство граждан, прибывших в Волгоградскую область после 18 февраля текущего года с территорий, граничащих с РФ, и находящихся в пунктах временного размещения Волгоградской области. Списки таких граждан рекомендовано согласовать подразделениям по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ.

Напомним, что первый поезд с беженцами из Луганской и Донецкой республик прибыл в город Волжский из Ростовской области вечером 20 февраля. В Волгоградскую область в поисках убежища приехали 433 человека, из них 160 – дети. Беженцев расселили в трех пунктах временного размещения в Волжском и в одном пункте в Волгограде.





Кроме того, согласно еще одному постановлению администрации Волгоградской области, беженцев разместят в частных квартирах, базах отдыха, гостиницах, отелях, пансионатах, домах-интернатах, санаториях, турбазах, детских оздоровительных лагерях, которые находятся в районах Волгоградской области.





Уполномоченным органом по временному социально-бытовому обустройству беженцев определен комитет обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения Волгоградской области. Постановлением администрации определено, что на размещение одного человека предусмотрено до 550 рублей в сутки, а на питание – до 250 рублей в сутки на одного человека.

Контроль за исполнением постановления администрации Волгоградской области возложен на вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина.