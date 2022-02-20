Covid-19 20.02.2022 15:27
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20.02.2022 15:27
34-летний житель Волгоградской области, скончавшийся сегодня, 20 февраля, от коронавируса в одном из ковидных госпиталей региона, был не вакцинирован и при жизни страдал хроническим инфекционным заболеванеием. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в облздраве.
Как уточнили в ведомстве, мужчина, имевший серьезный диагноз, обратился за медицинской помощью, как только получил положительный тест на ковид. Учитывая анамнез, медики госпитализировали мужчину в инфекционный стационар.
– Несмотря на получаемое лечение, в том числе в условиях реанимации, состояние пациента прогрессивно ухудшалось, заболевание, к сожалению, завершилось летальным исходом, – подтвердили в комитете здравоохранения волгоградского региона.
Напомним, сегодня, 20 февраля, обновился рекорд по числу выздоровевших от коронавируса жителей Волгоградской области. В числе новых жертв ковида – 13 человек.
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