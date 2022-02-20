







34-летний житель Волгоградской области, скончавшийся сегодня, 20 февраля, от коронавируса в одном из ковидных госпиталей региона, был не вакцинирован и при жизни страдал хроническим инфекционным заболеванеием. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в облздраве.

Как уточнили в ведомстве, мужчина, имевший серьезный диагноз, обратился за медицинской помощью, как только получил положительный тест на ковид. Учитывая анамнез, медики госпитализировали мужчину в инфекционный стационар.

– Несмотря на получаемое лечение, в том числе в условиях реанимации, состояние пациента прогрессивно ухудшалось, заболевание, к сожалению, завершилось летальным исходом, – подтвердили в комитете здравоохранения волгоградского региона.