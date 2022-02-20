Covid-19

В Волгоградской области количество выздоровевших за сутки от COVID-19 почти сравнялось с числом заболевших

Covid-19 20.02.2022 11:35
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20.02.2022 11:35



Волгоградская область, возможно, приближается к плато по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные последних дней, в которых отражено снижение числа заболеваемости ковидом. Сегодня, 20 февраля, впервые с начала года, число выздоровевших жителей региона почти вплотную приблизилось к показателям вновь заболевших за сутки.
В частности, по данным оперштаба, сегодня выявлено 1580 новых случаев заражения, выздоровели же 1562 человека. 
Продолжает снижаться и число госпитализаций: к утру воскресенья в стационары были доставлены 244 пациента. 
Также уменьшается и количество летальных исходов – сегодня эксперты сообщают о 13 новых жертвах коронавируса в регионе. 

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