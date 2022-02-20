В Волгоградской области количество выздоровевших за сутки от COVID-19 почти сравнялось с числом заболевших









Волгоградская область, возможно, приближается к плато по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные последних дней, в которых отражено снижение числа заболеваемости ковидом. Сегодня, 20 февраля, впервые с начала года, число выздоровевших жителей региона почти вплотную приблизилось к показателям вновь заболевших за сутки.

В частности, по данным оперштаба, сегодня выявлено 1580 новых случаев заражения, выздоровели же 1562 человека.

Продолжает снижаться и число госпитализаций: к утру воскресенья в стационары были доставлены 244 пациента.

Также уменьшается и количество летальных исходов – сегодня эксперты сообщают о 13 новых жертвах коронавируса в регионе.