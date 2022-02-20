Общество

Браконьеров с сетями и мешками рыбы поймали в Волгоградской области

Общество 20.02.2022 14:32
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20.02.2022 14:32


Восьмерым браконьерам в Волгоградской области грозит уголовное преследование за нелегальную зимнюю рыбалку лесковыми сетями. Они выловили почти 63 килограмма различной рыбы в Иловлинском, Ольховском и Чернышковском районах, сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.
Двое рыбаков вышли с сетями на лед ерика Прорва в Иловлинском районе. У нарушителей, задержанных инспекторами рыбоохраны, обнаружили мешки с двумя сотнями карасей общим весом 52 килограмма. Ущерб природе, нанесенный браконьерами, оценивается в 52,2 тысячи рублей.
В Ольховском районе рыбаки успели выловить сетью из реки Иловля три щуки и трех окуней, в Чернышковском районе из реки Цимла улов незадачливого рыбака составила всего одна щука. В реке Россошь браконьерам удалось поймать лесковой сетью одного сазана и одного карася.
Инспекторы изъяли запрещенные орудия лова и незаконный улов. Материалы по итогам рейда направлены в районные отделы полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.
Фото: АЧТУ Росрыболовства.

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