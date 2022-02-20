Общество

Власти Волгоградской области подготовились к приему и размещению беженцев

Общество 20.02.2022 13:50
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20.02.2022 13:50


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативный штаб с заместителями, задействованными в организации приезда и размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Региональные власти выстроили взаимодействие со всеми структурами, работающими на территории субъекта и с федеральным центром, сообщили в пресс-службе областной администрации.
– При этом у региона есть опыт организации межведомственного взаимодействия, который также был отработан при приеме беженцев в 2014 году, – говорится в официальном сообщении.
Напомним, ранее депутат Государственной Думы от Волгоградской области Андрей Гимбатов заявил о готовности региона принять 3,5 тысячи эвакуированных жителей Донбасса. Предварительно подготовлены 87 пунктов временного размещения, в том числе в гостиницах, базах отдыха, санаториях, круглогодичных детских лагерях. Накануне губернатор Андрей Бочаров ввел в Волгоградской области режим повышенной готовности.

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