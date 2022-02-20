



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативный штаб с заместителями, задействованными в организации приезда и размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Региональные власти выстроили взаимодействие со всеми структурами, работающими на территории субъекта и с федеральным центром, сообщили в пресс-службе областной администрации.

– При этом у региона есть опыт организации межведомственного взаимодействия, который также был отработан при приеме беженцев в 2014 году, – говорится в официальном сообщении.