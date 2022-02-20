Волгоградская область готова принять 3,5 тысячи беженцев с Донбасса





Волгоградская область готова принять 3,5 тысячи эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Андрей Гимбатов, его слова приводит пресс-служба фракции «Единой России» в ГД.

– Губернатор Андрей Бочаров, который возглавил оперативный штаб по оказанию помощи, сегодня подтвердил, что регион готов принять 3,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР, – заявил парламентарий от Волгоградской области.

Все необходимое для беженцев, включая продукты и санитарно-гигиенические средства, будет приобретено за счет средств регионального резервного фонда. Людей разместят в санаториях, базах отдыха, детских круглогодичных лагерях, пустующих гостиничных номерах, а также в семьях, готовых принять беженцев с Донбасса.

– Предварительно готовы 87 пунктов временного размещения. Если потребуется, регион сможет принять у себя еще больше беженцев, – сказал Андрей Гимбатов.

Напомним, накануне губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором принято решение о введении в Волгоградской области режима повышенной готовности. Глава региона поставил задачи по приему беженцев из ДНР и ЛНР, для организации этой работы действует оперативный штаб при администрации Волгоградской области.