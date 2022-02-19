Общество 19.02.2022 17:31
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19.02.2022 17:31
Губернатор Андрей Бочаров сегодня ввел режим повышенной готовности в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, решение озвучено на оперативном совещании в обладминистрации, где глава региона поставил задачи по приему беженцев из Донбасса.
Для организации работы по приему беженцев из Луганской и Донецкой республик действует оперативный штаб при администрации Волгоградской области. Идет работа по подготовке пунктов временного размещения.
Напомним, из-за обострения ситуации на Донбассе накануне Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации в Россию местного населения. В первую очередь беженцы прибывают в Ростовскую область, граничащую с Донбассом. Здесь уже развернуто 282 пункта временного размещения. По данным МЧС России, о своей готовности разместить вынужденных переселенцев с Донбасса завили 26 регионов России.
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