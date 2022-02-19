



Губернатор Андрей Бочаров сегодня ввел режим повышенной готовности в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, решение озвучено на оперативном совещании в обладминистрации, где глава региона поставил задачи по приему беженцев из Донбасса.

Для организации работы по приему беженцев из Луганской и Донецкой республик действует оперативный штаб при администрации Волгоградской области. Идет работа по подготовке пунктов временного размещения.



