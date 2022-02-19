



Сегодня Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца 35-летнего жителя Московской области, который 6 февраля расстрелял в центре города доставщика еды Delivery и несколько припаркованных автомобилей. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, по ходатайству следствия фигурант уголовного дела пробудет под стражей до 7 апреля.

Напомним, что стрельба произошла во дворе дома на Селенгинской в Центральном районе в ночь на 6 февраля. Полиция вычислила и задержала стрелка , который, как оказалось, проживает в одной из расположенных на улице высоток. Известно, что он прописан в Московской области и является директором коммерческой фирмы.

Задержанный пояснил, что в тот вечер поругался со своей девушкой и решил таким способом выместить свою злость. Он вышел на балкон 21-го этажа и в течение двух часов производил выстрелы по машинам. В результате пострадал водитель автомобиля службы доставки. Пуля пробила стекло и попала в 18-летнего парня





В отношении стрелка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Винтовку у задержанного изъяли.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области