Три человека пострадали в лобовом ДТП в Волгоградской области

Происшествия 18.02.2022 10:13
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18.02.2022 10:13
Столкновение на встречной полосе двух иномарок произошло в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, 32-летний водитель Toyota Corolla, который следовал по автодороге «Октябрьский-Шебалино» в сторону хутора Логовский, выехал на встречную полосу и врезался в Renault Duster под управлением 43-летнего мужчины. Авария произошла на 40 км автодороги рано утром. В результате одна из машин съехала в кювет и перевернулась. С места происшествия в больницу доставили водителей автомобилей и 46-летнего пассажира Renault.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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