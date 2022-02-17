Расследования 17.02.2022 20:08
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17.02.2022 20:08
Следователи СУ СКР по Волгоградской области ходатайствуют о передачи им материалов доследственной проверки по факту избиения сверстниками 15-летнего подростка. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова.
Несовершеннолетний с множественными телесными повреждениями, в том числе закрытой черепно-мозговой травмой, поступил в больницу Чернышковского района 25 января текущего года. Установлено, что такие травмы мальчику нанесли трое его сверстников в ходе произошедшего конфликта.
Прокурору направлено ходатайство об изъятии материалов доследственной проверки из производства территориального подразделения МВД и передаче его для дальнейшей проверки в Суровикинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области.
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