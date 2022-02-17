В гаражах на юге Волгограда найдено тело 33-летнего мужчины

Происшествия 17.02.2022 14:44
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17.02.2022 14:44
В гаражно-строительном кооперативе «Тюльпан» в Кировском районе Волгограда накануне найдено тело 33-летнего мужчины. Сотрудники районного следственного отдела уже установили его личность, причину гибели еще предстоит назвать экспертам.
По неподтвержденным данным, у несчастного пробита голова.
Как сообщает ИА «Высота 102», первым труп обнаружил сторож, охраняющий территорию ГСК. В пресс-службе СУ СКР региона подтвердили, что по данному факту проводится проверка.
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