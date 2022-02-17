В Волгограде возбудили ряд уголовных дел по захвату домов УК





Правоохранители возбудили ряд уголовных дел по фактам поддельных протоколов собственников жилья, на основании которых произошел «захват» домов управляющими компаниями. Как стало известно ИА «Высота 102», в возбужденных делах фигурируют две управляющие компании, которые заявили о своем праве на несколько многоэтажек, расположенных в Красноармейском и Кировском районах Волгограда. Речь идет о домах №6,8 и 10 по ул. Танеева, № 44, 46 и 50 по улице Арсеньева, №107а по ул. Кирова, №113а и 85 по ул. 64-ой Армии.

– Жители этих домов выбрали нашу управляющую компанию, – рассказал директор УК «Новый дом» Виктор Ткаченко. – Нам было нелегко убедить людей поверить нам, что мы пришли работать не на один день, и заинтересованы в том, чтобы результатами нашей деятельности жители были довольны. И вдруг в конце декабря прошлого года мы стали получать информацию от жителей, что объявились какие-то новые управляющие компании. Людям представители этих УК заявляли, что прошли собрания жильцов, которые будто бы их и выбрали. Но на самом деле, рассказывали нам жильцы, такого не было.

Несколько уголовных дел уже возбуждены, по одному материалу назначена проверка. В УК «Новый дом» надеются, что правоохранительные органы дадут оценку произошедшим событиям, в частности, действиям фигурирующим в делах двух управляющих компаний.

– Мы боимся больше всего, что от этого пострадают жители домов, которых таким наглым образом вводят в заблуждение, – пояснил Виктор Ткаченко. – Все это может закончиться выставлением двойных платежек, к тому же те, кто захватывает дома, вряд ли собирается работать на благо горожан.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в прошлом году в Волгоградской области было возбуждено более 80 уголовных дел по фактам подделки протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов.