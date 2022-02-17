В Волгограде возбудили ряд уголовных дел по захвату домов УК

Общество 17.02.2022 07:46
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17.02.2022 07:46
Правоохранители возбудили ряд уголовных дел по фактам поддельных протоколов собственников жилья, на основании которых произошел «захват» домов управляющими компаниями. Как стало известно ИА «Высота 102», в возбужденных делах фигурируют две управляющие компании, которые заявили о своем праве на несколько многоэтажек, расположенных в Красноармейском и Кировском районах Волгограда. Речь идет о домах №6,8 и 10 по ул. Танеева, № 44, 46 и 50 по улице Арсеньева, №107а по ул. Кирова, №113а и 85 по ул. 64-ой Армии.
–Жители этих домов выбрали нашу управляющую компанию, – рассказал директор УК «Новый дом» Виктор Ткаченко. – Нам было нелегко убедить людей поверить нам, что мы пришли работать не на один день, и заинтересованы в том, чтобы результатами нашей деятельности жители были довольны. И вдруг в конце декабря прошлого года мы стали получать информацию от жителей, что объявились какие-то новые управляющие компании. Людям представители этих УК заявляли, что прошли собрания жильцов, которые будто бы их и выбрали. Но на самом деле, рассказывали нам жильцы, такого не было.
Несколько уголовных дел уже возбуждены, по одному материалу назначена проверка. В УК «Новый дом» надеются, что правоохранительные органы дадут оценку произошедшим событиям, в частности, действиям фигурирующим в делах двух управляющих компаний.
–Мы боимся больше всего, что от этого пострадают жители домов, которых таким наглым образом вводят в заблуждение, – пояснил Виктор Ткаченко. – Все это может закончиться выставлением двойных платежек, к тому же те, кто захватывает дома, вряд ли собирается работать на благо горожан.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в прошлом году в Волгоградской области было возбуждено более 80 уголовных дел по фактам подделки протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов.
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