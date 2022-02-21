Прокуратура нашла нарушения в реорганизации филиала онкодиспансера в Михайловке





Прокуратура Волгоградской области выявила нарушение при ликвидации филиала онкодиспансера в Михайловке. Как сообщает ИА «Высота 102», данная информация содержится в ответе одному из местных жителей, который пожаловался в надзорный орган на действия властей.

В частности, в документе, подписанном начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства О.Гореловой, говорится о том, что решение о реструктуризации ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» было принято в отсутствие решения соответствующей комиссии. Эта комиссия должна была озвучить свой вердикт, согласно постановлению администрации Волгоградской области от 26.06.2018 №275-п «Об оценке последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной комитету здравоохранения Волгоградской области или органу местного самоуправления, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения». Данные нарушения, отметили в прокуратуре, будут отражены в представлении надзорного ведомства в адрес председателя комитета здравоохранения.

Также в прокуратуре отметили, что в нарушении рекомендуемых штатных нормативов в ЦАОП города Михайловка имеется дефицит врачей и среднего медицинского персонала. Еще в ноябре прошлого года в адрес главного врача ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» было внесено представление. Сейчас ведется работа по поиску и подбору квалифицированных сотрудников, отчитались в ЦРБ. Так, с 10 января предоставлено прежнее место работы врачу-онкологу дневного стационара ЦАОП. Специалист был переведен из инфекционного стационара. Также из ковидного госпиталя перешли в центр амбулаторной онкологической помощи две медсестры и регистратор. Требование о необходимости решения проблемы дефицита кадров направлено в комитет, уточнили в прокуратуре.

При этом в надзорном ведомстве отметили, что «реорганизация онкологической службы региона проводится региональными властями в сфере полномочий и требованиям законодательства в сфере оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» не противоречит

Редакция ИА "Высота 102" обратилась в связи с этим за комментарием в облкомздрав, ответ ожидается.

Напомним, ликвидация филиала онкодиспансеров в Михайловке и Камышине вызвала возмущение жителей этих городов Волгоградской области. Люди считали, что в центрах амбулаторной онкологической помощи они не могут получить всех необходимых им процедур. Онкобольные жаловались на возникшие проблемы, с получением специфической медицинской помощи, в частности, химиотерапию пациенты из Михайловки теперь должны проходить в Волгограде. При этом поездки за 200 километров в одну сторону для многих из них являются непосильным делом, к тому же требующим немалых расходов. Также пациенты жаловались на очереди в Волгоградском областном онкологическом диспансере и трудности с попытками попасть на прием. Жители даже обращались за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

В свою очередь власти региона заявляли, что все онкобольные смогут получать высокотехнологичную помощь в областном онкодиспансере. А для раннего выявления онкозаболеваний в городах и районах Волгоградской области действуют ЦАОП, где также обеспечивают обеспечивает наблюдение и необходимую помощь пациентам.

В настоящее время в Волгоградской области функционируют три подразделения областного онкодиспансера – в Волгограде, в Волжском и в Урюпинске.