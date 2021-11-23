



Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области доложить о ситуации, связанной с закрытием Камышинского филиала Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт федерального ведомства, Василий Семенов должен будет отчитаться перед главой СК РФ в том числе о мерах по восстановлению прав граждан на необходимое медицинское обслуживание.

Проверка будет проводиться после обращения жителей Камышинского района к Александру Бастрыкину и к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Камышане возмущены намерением властей закрыть филиал онкодиспансера. Жители считают, что им и их родным ликвидация филиала нанесет колоссальный ущерб, в связи с чем они потребовали возбуждения уголовного дела на должностных лиц комитета здравоохранения Волгоградской области, которые принимали подобное решение за превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав неопределенного круга лиц и нарушение статей конституции и федеральных законов. Под обращением к руководству федеральных ведомств поставили подписи более 16 тысяч человек.

Между тем, возмущены закрытием филиала онкодиспансера и жители Михайловки, которая, как и Камышин, находится в двухсот километрах от областного центра. Жители этих двух городов считают, что имеют право на получение специализированной медицинской помощи по месту своего жительства, а поездки в областной центр на химиотерапию непосильны для онкобольных, и так страдающих от своего заболевания. Кроме того, по их мнению, возможностей ЦАОП не хватит для охвата полноценной медицинской помощи всех больных, а эти центры, как считают люди, предназначены для диагностики онкозаболеваний, но не для их лечения.

При этом власти региона утверждают, что онкобольные Камышина и Михайловки, а также близлежащих к этим территориям районов, будут получать лечение в центрах амбулаторной онкологической помощи, расположенных на базе городских больниц, а хирургические операции будут проходить в областном диспансере в Волгограде, а на качестве оказания медицинской помощи реорганизация филиалов не скажется.



