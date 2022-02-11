ВТБ: новое повышение ключевой ставки «добавит» рынку депозитов минимум 100 млрд рублей





Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 9,5% вновь послужит драйвером увеличения доходности по депозитам, что может дополнительно привлечь на рынок не менее 100 млрд рублей средств населения. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, комментируя решение регулятора в пятницу:

"Как и ожидалось, ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 1 п.п. – до 9,5%. Действия регулятора направлены на охлаждение темпа роста цен и возврат инфляции к таргету в 4,0%. В то же время, повышение ключевой ставки приведет к дальнейшему росту ставок на розничном рынке сберегательных продуктов. Если сейчас средняя ставка по ТОП-10 банков находится на уровне 8,0%, то в ближайшие несколько месяцев мы можем увидеть ее рост до 8,5-8,7%.

Отдельные предложения банков в виде двузначных ставок возможны, но будут, скорее, распространяться на короткие и средние сроки размещения. Например, ВТБ сегодня уже повысил ставки по ряду депозитов, и доходность для розничных клиентов может достигать 10% (с учетом опции «Сбережения») на сроки до 370 дней.

Рост ставок по депозитам уже не будет таким резким, как в прошлом году. Мы полагаем, что уровень ключевой ставки в 2022 г. не превысит 11%, и регулятор справится с инфляцией.

В этой связи проводимая ЦБ денежно-кредитная политика будет максимально стимулировать население именно к сберегательной модели поведения, поэтому тренд на рост срочных рублевых пассивов будет только усиливаться. По нашим предварительным оценкам, новое повышение ключевой станет триггером дополнительного прироста рынка в этом году минимум на 100 млрд рублей. Классические депозиты укрепят свой статус драйвера роста портфеля привлеченных средств в целом, который, по нашим прогнозам, может вырасти в пределах 10% по банковской системе России.

Доходность валютных вкладов в 2022 году останется на минимальном уровне, поэтому мы увидим продолжающуюся дедолларизацию накоплений населения. Клиенты фиксируют доходность по валютным остаткам – это было заметно даже по обмену валюты в январе, когда ее продажа со стороны населения в ВТБ заняла 57% в структуре конверсионных операций. Тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам.

Темп прироста рынка инвестиций в 2022 году останется на уровне 2021 года, при этом повышение ключевой ставки дополнительно окажет давление на консервативных инвесторов, которые могут рассматривать диверсификацию своих портфелей с применением классических сберегательных инструментов, доходность по которым стала достаточно привлекательной.

Сегодня мы видим, что вкладчики открывают и вклады, и накопительные счета, в основном ориентируясь на сроки от 6 до 12 месяцев. С начала 2022 года наш портфель рублевых вкладов уже показал прирост на 7,5%, и мы ожидаем продолжения роста.

Отрадно, что поведение большинства клиентов в нынешней ситуации остается рациональным и финансово грамотным. Они все чаще комбинируют несколько сберегательных инструментов. Например, открывают вклад на 1,5 года, среднесрочные сбережения накапливают на накопительном счете с высокой ставкой, а временно свободные деньги размещают в сберегательный инструмент с возможностью снимать средства в любое время без потери дохода.

В целом, такая модель является очень эффективной с точки зрения сочетания ликвидности и доходности, и в текущих условиях можно рекомендовать использовать различные комбинации сберегательных продуктов как наиболее оптимальное решение для управления своими накоплениями".



