Происшествия

Пожарные с помощью лестницы спасли жильца десятиэтажки в Волжском

Происшествия 09.02.2022 18:10
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09.02.2022 18:10




В Волжском пожарные с помощью автолестницы спасли жителя десятиэтажки, в подъезде которой  загорелся электрощиток. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в жилом доме на улице 87-ой Гвардейской дивизии поступило сегодня на пульт диспетчера в 16-45. В настоящее время продолжается эвакуация жителей. По предварительным данным, погибших нет. Причина пожара устанавливается.
Видео Жесть Волжского ВК.

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