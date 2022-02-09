Пожарные с помощью лестницы спасли жильца десятиэтажки в Волжском

Происшествия 09.02.2022 18:10
0
09.02.2022 18:10
В Волжском пожарные с помощью автолестницы спасли жителя десятиэтажки, в подъезде которой загорелся электрощиток. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в жилом доме на улице 87-ой Гвардейской дивизии поступило сегодня на пульт диспетчера в 16-45. В настоящее время продолжается эвакуация жителей. По предварительным данным, погибших нет. Причина пожара устанавливается.Видео Жесть Волжского ВК.
Реклама
Молодой волгоградец разбился насмерть на стройке дома09.02.2022 14:46
Происшествия 09.02.2022 14:46
Иномарка снесла надпись «Волгоград» на улице Пархоменко09.02.2022 13:46
Происшествия 09.02.2022 13:46
В Волгограде подростка с товарищем задержали за автомобильные кражи09.02.2022 13:04
Происшествия 09.02.2022 13:04
Иномарка насмерть сбила пешехода под Волгоградом09.02.2022 11:16
Происшествия 09.02.2022 11:16
Двое человек пострадали в ДТП на юге Волгограда09.02.2022 10:52
Происшествия 09.02.2022 10:52
В Волгоградской области в огне погиб хозяин дома09.02.2022 09:52
Происшествия 09.02.2022 09:52
В массовой аварии с автобусом в Волгограде пострадал один человек08.02.2022 10:31
Происшествия 08.02.2022 10:31
"От машины ничего не осталось": двое детей и двое взрослых пострадали в страшной аварии под Волгоградом08.02.2022 10:21
Происшествия 08.02.2022 10:21
В Волгограде спасли застрявшего в ограде оленя07.02.2022 12:28
Происшествия 07.02.2022 12:28
В Волжском таксист погулял на деньги пассажирки07.02.2022 12:04
Происшествия 07.02.2022 12:04
В Волгоградской области мужчина убил соседа за визиты без разрешения07.02.2022 11:57
Происшествия 07.02.2022 11:57
«Был трезвенником и верующим»: в сгоревшем доме в Волгограде погиб 66-летний мужчина07.02.2022 11:54
Происшествия 07.02.2022 11:54
В Волжском машина с пьяным водителем врезалась в дерево07.02.2022 11:11
Происшествия 07.02.2022 11:11
В Волгограде продавали жидкость для вейпов с превышением никотина07.02.2022 09:02
Происшествия 07.02.2022 09:02
Из магазинов Волгограда изъяли поддельные аксессуары Apple07.02.2022 08:33
Происшествия 07.02.2022 08:33
Реклама