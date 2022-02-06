Нерадивого подрядчика обложили штрафами за сорванный в волгоградском поселке капремонт

Расследования 06.02.2022 18:40
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06.02.2022 18:40
За сорванные сроки проведения капремонта в домах поселка Мирный в Волгограде, что привело к расторжению договоров в одностороннем порядке, с подрядчика взыскано штрафов почти на 4 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такую сумму присудили ООО «МЕ», которое не справилось с капремонтом, по четырем искам в арбитражном суде Волгоградской области. Решения в законную силу не вступили и могут быть обжалованы. Взыскание штрафов за расторжение договоров требовал региональный фонд капремонта. В судебных решениях фигурируют дома №№24, 25, 6, 9, 17, 18 в поселке Мирный. В договорах были прописаны конкретные работы, сроки и суммы. Так, к примеру, в многоквартирных домах №№6 и 9 подрядчик должен был выполнить капитальный ремонт фундамента, крыши, фасада и систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.
Из-за нарушения сроков работ договоры с ООО «МЕ» были расторгнуты в одностороннем порядке. Подрядную организацию занесли в реестр недобросовестных поставщиков.
Ранее сообщалось, что в отношении ООО «МЕ» за проведение капитального ремонта в домах поселка Мирный в Волгограде могут возбудить уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. На этом настаивает прокуратура Волгоградской области. Материалы прокурорской проверки в январе текущего года были направлены в следственные органы.
Установлено, УНО «Региональный фонд капитального ремонта» и ООО «МЕ» в июне 2021 года заключили договоры на проведение полного комплекса работ по капитальному ремонту 16 домов в поселке Мирный. В качестве аванса подрядчику перечислено порядка 27 миллионов рублей. Однако при проведении работ подрядчик грубо нарушены сроки и технологию их выполнения. В 5 многоквартирных домах, где ремонтировались крыши, ливнем затопило 7 квартир. В 16 зданиях горе-строители вскрыли отмостку. Подрядчик пытался «исправить» брак, укрыв чердаки раскрытых домов старыми рекламными баннерами и целлофановой пленкой. При этом нанесенный ущерб собственникам жилья они не возместили.
Прокуроры установили, что ранее перечисленные в качестве аванса денежные средства недобросовестным подрядчиком не возвращены. Выяснилось, что деньги снимались со счета руководством организации якобы для расчета с контрагентами, но фактически расходовались на иные нужды.
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