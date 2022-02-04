Экономика

ВТБ запускает автомобильный суперсервис

Экономика 04.02.2022 12:54 Новости компаний
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04.02.2022 12:54 Новости компаний


ВТБ первым из банков запускает онлайн-платформу для решения всех вопросов, связанных с приобретением и обслуживанием автомобиля, в числе которых – покупка за свой счет или в кредит, оплата налогов, штрафов и парковки, пополнение счетов транспондеров, а также оформление подписки. В 2022 году суперсервисом смогут воспользоваться порядка 6 млн клиентов. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.
Запуск суперсервиса «Мой авто» стал очередным шагом к созданию полноценного автомобильного маркетплейса для физических и юридических лиц. В настоящее время платформа доступна клиентам в ВТБ Онлайн в разделе «Услуги». Во втором квартале ее функционалом смогут воспользоваться и клиенты других банков.
После добавления транспортного средства из базы ГИБДД в «один клик» клиент сможет полностью обслуживать свою машину: оплачивать без комиссии штрафы, парковки, проезд по платным дорогам, налог, приобретать полис ОСАГО и КАСКО, не заполняя данные транспортного средства. На этой же площадке возможна продажа автомобиля через партнеров банка.
Чтобы приобрести автомобиль онлайн, необходимо самостоятельно выбрать ее марку и модель на витрине или оставить заявку на подбор через персонального автоконсьержа. Провести сделку пользователи смогут как за наличные средства, так и в кредит с дисконтом 2,4 п.п. от базовой ставки банка.
«Ежемесячно ВТБ Онлайн пользуются более 12 млн наших пользователей, при этом каждый второй из них – автовладелец, который регулярно оплачивает топливо, штрафы и совершает другие платежи. Все эти вопросы клиенты привыкли решать в разных каналах. Создавая автомобильный суперсервис, мы хотели избавить пользователей от этих рутинных операций, предоставив весь комплекс необходимых услуг дистанционно и в «одном окне». Аналогов продукта в таком объеме и внутри банковского приложения на рынке нет. Во втором квартале мы планируем представить его и клиентам других банков», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Топ-менеджер добавил, что в конце 2021 года на базе суперсервиса «Мой авто» клиент ВТБ подписал первый договор купли-продажи автомобиля в цифровом формате через мобильное приложение, не выходя из дома. Перевод процесса полностью в онлайн и подпись документов через смартфон существенно упростят процесс покупки автомобиля и постановки его на учет в ГИБДД.
До конца первого полугодия 2022 года в рамках цифровой платформы «Мой авто», помимо уже запущенных услуг, будут доступны запись и проведение техобслуживания, помощь на дорогах, а также сопровождение коммерческих транспортных средств, в том числе оформление машины в лизинг.
ВТБ – один из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2021 года клиенты ВТБ заключили более 86 тыс. сделок на приобретение автомобилей. Объем кредитов превысил 101 млрд рублей, что на 27% больше показателя 2020 года. Доля онлайн-заявок достигла 29%, увеличившись с начала года на 13 п.п.

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