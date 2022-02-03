Общество 03.02.2022 18:32
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03.02.2022 18:32
Ученики еще 13 школ в Волгоградской области вернулись к обучению в очной форме после карантина по коронавирусу и ОРВИ. На дистанционке остаются учащиеся 96 школ и 278 классов в различных образовательных учреждениях региона, сообщили в областном комитете образования, науки и молодежной политики.
Карантин по COVID-19 и ОРВИ частично введен в отдельных группах в 139 детских садах, два садика закрыты полностью. Чтобы предупредить распространение коронавируса, на дистанционные формы обучения частично переведены группы в 18-ти колледжах.
Напомним, ограничительные мероприятия в учреждениях вводятся в случае, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или если заболело свыше 20% детей ОРВИ.
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