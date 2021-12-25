Общество

Власти Волгограда закупают 56 троллейбусов за 1,4 миллиарда рублей

Общество 25.12.2021 17:46
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25.12.2021 17:46


МУП «Метроэлектротранс» объявило электронный аукцион на покупку 56 троллейбусов на автономном ходу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная цена контракта составляет 1,4 миллиарда рублей. Первые десять троллейбусов город получит в течение 40 дней после внесения аванса. Победитель аукциона станет известен в конце января.
Напомним, ранее власти города заявляли о намерении приобрести троллейбусы на автономном ходу, который могут работать как от контактной линии, так и в качестве автобусов. Новые троллейбусы рассчитаны примерно на 100 пассажиров, в салонах будет работать система  вентиляции и обогрева. Один из выходов будет оборудован подъемником для маломобильных пассажиров.
Фото ttransport.ru

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